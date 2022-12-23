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В Киеве прекращает работу наземный электротранспорт

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2022, 19:33
В Киеве прекращает работу наземный электротранспорт - Фото
трамвай "Киевпастранс"

Из-за дефицита электроэнергии КГГА приняла решение о прекращении работы наземного электротранспорта столицы – трамваев и троллейбусов. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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По его словам, на всех маршрутах наземного электротранспорта теперь курсируют автобусы.

"Чтобы обеспечить перевозку киевлян на маршрутах, где ездили трамваи и троллейбусы, мы выпустили 222 автобуса. Это дополнительных 38 автобусных маршрутов в замену троллейбусам. И 17 – в замену трамваев", – написал мэр.

Всего на 126 автобусных маршрутах города работают 440 автобусов. Это весь подвижной состав автобусов, находящихся в столичных автопарках, отметил Кличко.

Также, по его словам, перевозку обеспечивают частные перевозчики – на 98 маршрутах работают всего 846 автобусов.

Что касается метрополитена, то открыто 50 станций из 52. Две станции – "Гидропарк" и "Днепр" – временно закрыты.

  • 20 декабря были открыты две станции метрополитена Киева – "Майдан Незалежності" и "Крещатик", которые были закрыты с начала полномасштабной войны.

Вадим Ребрина
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