В Киеве прекращает работу наземный электротранспорт
Из-за дефицита электроэнергии КГГА приняла решение о прекращении работы наземного электротранспорта столицы – трамваев и троллейбусов. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
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По его словам, на всех маршрутах наземного электротранспорта теперь курсируют автобусы.
"Чтобы обеспечить перевозку киевлян на маршрутах, где ездили трамваи и троллейбусы, мы выпустили 222 автобуса. Это дополнительных 38 автобусных маршрутов в замену троллейбусам. И 17 – в замену трамваев", – написал мэр.
Всего на 126 автобусных маршрутах города работают 440 автобусов. Это весь подвижной состав автобусов, находящихся в столичных автопарках, отметил Кличко.
Также, по его словам, перевозку обеспечивают частные перевозчики – на 98 маршрутах работают всего 846 автобусов.
Что касается метрополитена, то открыто 50 станций из 52. Две станции – "Гидропарк" и "Днепр" – временно закрыты.
- 20 декабря были открыты две станции метрополитена Киева – "Майдан Незалежності" и "Крещатик", которые были закрыты с начала полномасштабной войны.
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