В Киеве придумали, как бороться с загрязнением воздуха

Левый берег Киева (Фото: depositphotos.com)

В Киевской горгосадминистрации нашли способ борьбы с загрязнением воздуха - будут ограничивать въезд грузового транспорта. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Решение об ограничении въезда каждое утро с 7:00 до 10:00 со стороны Борисполя сегодня приняла комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Таким образом хотят разгрузить движение и тем самым уменьшить негативное влияние транспорта на состояние воздуха.

Ограничения будут действовать на постоянной основе, начиная с 19 сентября, подчеркнули в КГГА.

В администрации напомнили, что сосстояние воздуха мониторится круглосуточно: работает передвижная лаборатория. Особое внимание уделяется левобережным районам - там наблюдается наивысшая задымленность.

В КГГА добавили, что только за сутки 15 сентября в Киевской области произошло почти 70 пожаров.

Ранее стало известно об ухудшении качества воздуха в столице: названа причина.

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