В Киеве придумали, как бороться с загрязнением воздуха

В Киевской горгосадминистрации нашли способ борьбы с загрязнением воздуха - будут ограничивать въезд грузового транспорта. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
Решение об ограничении въезда каждое утро с 7:00 до 10:00 со стороны Борисполя сегодня приняла комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Таким образом хотят разгрузить движение и тем самым уменьшить негативное влияние транспорта на состояние воздуха.
Ограничения будут действовать на постоянной основе, начиная с 19 сентября, подчеркнули в КГГА.
В администрации напомнили, что сосстояние воздуха мониторится круглосуточно: работает передвижная лаборатория. Особое внимание уделяется левобережным районам - там наблюдается наивысшая задымленность.
В КГГА добавили, что только за сутки 15 сентября в Киевской области произошло почти 70 пожаров.
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