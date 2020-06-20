В Киеве провели карантинные рейды по ночным клубам: результаты

В Киеве мобильные группы контроля за соблюдением карантина провели рейды в 27 ночных клубах. Против двух заведений открыли уголовные дела. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
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Там уточнили, что рейды проводили "в ночное время в выходные дни".
По результатам проверок 17 развлекательных заведений привлечены к административной ответственности за нарушение правил карантина. Против двух заведений открыты уголовные дела по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.
В КГГА говорят, что, по состоянию на 19 июня, проверили 1020 заведений общественного питания, 900 продовольственных магазинов, 445 объектов непродовольственной группы, включая салоны красоты.
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Нарушения выявлены в основном на объектах общественного питания: работники работают без масок, перчаток; нет пятидневного запаса средств индивидуальной защиты; не проводится термометрия работников; недостаточное количество дезинфицирующих средств; незащищенность продуктов питания; отсутствие защитных экранов; обслуживание посетителей в закрытых залах кафе.
По результатам работы комиссий за нарушение карантина составлено 375 админпротоколов.