Киев и девять областей не готовы к ослаблению карантина: карта

Киев. Открытие летней терассы кафе после ослабления карантина (Фото: Сергей Долженко/EPA)

По состоянию на 20 июня к ослаблению карантина не готовы девять областей и Киев, поскольку превышен показатель инцидентности заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Превышена норма по количеству больных коронавирусом:

Киев - 13,95 (сутками ранее - 13,82);

Винницкая область - 16,71 (18,07);

Волынская область - 37,72 (34,91);

Житомирская область - 16,32 (15,57);

Закарпатская область - 38,77 (36,21);

Ивано-Франковская область - 20,91 (19,92);

Львовская область - 40,66 (40,38);

Ровенская область - 41,55 (40,08);

Тернопольская область - 23,12 (22,44);

Черновицкая область - 44,27 (42,17).

В Закарпатской области число мест, занятых в больницах, предназначенных для лечения пациентов с COVID-19, составило 56,93% (сутками ранее 52,71%). Это превышает уровень для ослабления карантина (50%), который установил Минздрав.

Нажмите для увеличения

Фото: moz.gov.ua

Ослабление карантина возможно при соответствии региона таким критериям, как инцидентность заболеваний за последние семь дней должна составлять менее 12 на 100 000 населения; загруженность мест в больницах менее 50%; проведение за последние семь дней более 12 тестов на COVID-19 на 100 000 населения.

17 июня Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

По данным на 20 июня, в Украине заболели COVID-19 841 человек ( сутками ранее – 921), умерли девять человек (сутками ранее - 19), выздоровели 373 (сутками ранее - 586).

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE