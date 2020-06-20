Киев и девять областей не готовы к ослаблению карантина: карта

По состоянию на 20 июня к ослаблению карантина не готовы девять областей и Киев, поскольку превышен показатель инцидентности заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Превышена норма по количеству больных коронавирусом:
В Закарпатской области число мест, занятых в больницах, предназначенных для лечения пациентов с COVID-19, составило 56,93% (сутками ранее 52,71%). Это превышает уровень для ослабления карантина (50%), который установил Минздрав.
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Фото: moz.gov.ua
Ослабление карантина возможно при соответствии региона таким критериям, как инцидентность заболеваний за последние семь дней должна составлять менее 12 на 100 000 населения; загруженность мест в больницах менее 50%; проведение за последние семь дней более 12 тестов на COVID-19 на 100 000 населения.
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