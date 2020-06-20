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Киев и девять областей не готовы к ослаблению карантина: карта

Киев и девять областей не готовы к ослаблению карантина: карта - Фото
Киев. Открытие летней терассы кафе после ослабления карантина (Фото: Сергей Долженко/EPA)
20.06.2020, 12:30

По данным Минздрава, Закарпатская область не соответствует сразу двум критериям

По состоянию на 20 июня к ослаблению карантина не готовы девять областей и Киев, поскольку превышен показатель инцидентности заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Превышена норма по количеству больных коронавирусом:

  • Киев - 13,95 (сутками ранее - 13,82);
  • Винницкая область - 16,71 (18,07);
  • Волынская область - 37,72 (34,91);
  • Житомирская область - 16,32 (15,57);
  • Закарпатская область - 38,77 (36,21);
  • Ивано-Франковская область - 20,91 (19,92);
  • Львовская область - 40,66 (40,38);
  • Ровенская область - 41,55 (40,08);
  • Тернопольская область - 23,12 (22,44);
  • Черновицкая область - 44,27 (42,17).

В Закарпатской области число мест, занятых в больницах, предназначенных для лечения пациентов с COVID-19, составило 56,93% (сутками ранее 52,71%). Это превышает уровень для ослабления карантина (50%), который установил Минздрав.

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Карта на 20 июня

Фото: moz.gov.ua

Ослабление карантина возможно при соответствии региона таким критериям, как инцидентность заболеваний за последние семь дней должна составлять менее 12 на 100 000 населения; загруженность мест в больницах менее 50%; проведение за последние семь дней более 12 тестов на COVID-19 на 100 000 населения.

  • 17 июня Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
  • По данным на 20 июня, в Украине заболели COVID-19 841 человек (сутками ранее – 921), умерли девять человек (сутками ранее - 19), выздоровели 373 (сутками ранее - 586).

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Арина Толина
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