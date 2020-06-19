В Киеве за сутки 92 новых заболевших коронавирусом: карта по районам

Полицейские в киевском парке (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

В Киеве за сутки выявлены 92 новых случаев COVID-19, днем ранее - 58. Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Всего с начала эпидемии в Киеве зафиксировано 4176 заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки один человек умер от болезни, с начала эпидемии - 96. Выздоровело за сутки 46 человек, с начала эпидемии - 1332.

Семь человек госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

Больше всего заболевших за сутки - в Соломенском (14), Оболонском (13), Святошинском (12) и Подольском (11) районах.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Соломенский - 396 заболевших;

Оболонский - 352;

Святошинский - 351;

Шевченковский - 316;

Голосеевский - 323;

Дарницкий - 735;

Печерский - 493;

Днепровский - 422;

Деснянский - 490;

Подольский - 298.

17 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Главный санврач Виктор Ляшко говорит, что в Украине чреда антирекордов заболеваемости вызвана отсутствием жестких карантинных ограничений.

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