В Киеве за сутки 92 новых заболевших коронавирусом: карта по районам

В Киеве за сутки выявлены 92 новых случаев COVID-19, днем ранее - 58. Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
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Всего с начала эпидемии в Киеве зафиксировано 4176 заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки один человек умер от болезни, с начала эпидемии - 96. Выздоровело за сутки 46 человек, с начала эпидемии - 1332.
Семь человек госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.
Больше всего заболевших за сутки - в Соломенском (14), Оболонском (13), Святошинском (12) и Подольском (11) районах.
Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):
Соломенский - 396 заболевших;
Оболонский - 352;
Святошинский - 351;
Шевченковский - 316;
Голосеевский - 323;
Дарницкий - 735;
Печерский - 493;
Днепровский - 422;
Деснянский - 490;
Подольский - 298.
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