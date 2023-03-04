В Киеве штормовая погода: залповые снегопады, сильный ветер и гроза – видео

В Киеве штормовая погода: гроза, наблюдаются снегопады и сильный ветер. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

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В КГГА сообщили, что в сейчас 94 единицы дорожной техники обрабатывают улицы противогололедными средствами.

"Наблюдаются залповые снегопады с большим усилением ветра, грозой и уменьшением видимости. Синоптики предупреждают, что ночью и утром 5 марта в столице ожидаются порывы ветра 15-18 м/с", – говорится в сообщении КГГА.

Киевлянам напомнили, что во время сильного ветра необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев, а также парковать рядом с ними авто.

Ранее в КГГА напомнили водителям и пешеходам о рекомендациях по движению во время плохой видимости.

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Оксана Житнюк

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