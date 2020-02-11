В Киеве станцию метро Дорогожичи хотят переименовать в Бабий Яр

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Переименовать станцию киевского метро Дорогожичи в Бабий Яр предложил Благотворительный фон Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Обращение с предложением подано на имя мэра Киева Виталия Кличко. Затраты, связанные с переименованием, фонд собирается взять на себя.

В фонде отмечают, что станция Дорогожичи расположена непосредственно на исторической территории места памяти, где в 1941-1943 годах произошла одна из наибольших трагедий Холокоста. В Бабьем Яру погибло около 100 000 человек разных национальностей и вероисповеданий.

На территории Бабьего Яра предполагается построить мемориальный центр. По мнению авторов обращения, переименование станции упростит навигацию для тех, кто хочет посетить место памяти.