В Киеве станцию метро Олимпийская закрыли на вход и выход по техническим причинам. Соответствующее объявление сделали сотрудники метрополитена, передает корреспондент LIGA.net.
Поезда курсируют без остановки на этой станции.
Как уточняют в пресс-службе метрополитена, причина закрытия станции - сообщение о минировании.
После проверки станция будет открыта.
10 июня в Киеве станцию метро Печерская закрывали на вход и выход также из-за сообщения о якобы минировании.
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