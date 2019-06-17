Фото: LIGA.net

В Киеве станцию метро Олимпийская закрыли на вход и выход по техническим причинам. Соответствующее объявление сделали сотрудники метрополитена, передает корреспондент LIGA.net.

Поезда курсируют без остановки на этой станции.

Как уточняют в пресс-службе метрополитена, причина закрытия станции - сообщение о минировании.

После проверки станция будет открыта.

10 июня в Киеве станцию метро Печерская закрывали на вход и выход также из-за сообщения о якобы минировании.

Читайте также: На каких станциях киевского метро установят дефибрилляторы: карта