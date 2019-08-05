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В Киеве таксист посадил пассажира на цепь за неуплату: фото

В Киеве таксист посадил пассажира на цепь за неуплату: фото - Фото
Фото: отдел коммуникации полиции Киевской области
05.08.2019, 15:55

Пострадавший пробыл в заточении семь часов

Сотрудники Нацполиции Киевской области задержали таксиста, который, как утверждается, приковал пассажира цепью и удерживал его в подвале. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

38-летний мужчина обратился в полицию, заявив, что его удерживают в подвале.

Как выяснили силовики, мужчина заказал такси из Киева в Сумы. Не доехав до места назначения, таксист попросил клиента расплатиться за поездку. Пассажир заявил, что не имеет на счету денег. Тогда водитель отвез его в ближайшее отделение банка, где заявили, что мужчина является должником, поэтому в займе ему отказали.

После этого они решили возвращаться в Киев. Однако и в столице таксисту не удалось получить сумму долга – более 7000 грн.

После этого таксист якобы отвез пассажира к своему гаражу в селе Софиевская Борщаговка, где он, подозревают в полиции, связал ему ноги цепью и закрыл в подвале.

Фото: отдел коммуникации полиции Киевской области

К моменту появления правохранителей пострадавший сумел самостоятельно выбраться из заточения, пробыв в подвале около семи часов.

Задержанный таксист (фото: отдел коммуникации полиции Киевской области)

Против таксиста открыто уголовное производство по ч.2 ст.146 УКУ. Ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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