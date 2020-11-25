В Киеве ученица "заминировала" школу, эвакуировали 300 человек – Нацполиция

В отделение полиции Киева поступил анонимный звонок о минировании одной из столичных школ по улице Ивана Кудри. В результате "минером" оказалась 12-летняя ученица этой же школы, сообщила пресс-служба Нацполиции.

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После звонка правоохранители выехали в учебное заведение со спасателями, врачами и служебными собаками. Из школы эвакуировали около 300 человек, после чего взрывотехники осмотрели здание и близлежащую территорию.

Взрывных устройств при проверке обнаружено не было. Кроме того, выяснилось, что заявила о минировании школы ее ученица.

Причины такого поступка пока неизвестны, полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 259 УК (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан).

По заявлению правоохранителей, в дальнейшем они будут ходатайствовать перед судом о применении к школьнице мер воспитательного характера.

В июле 2020 года СБУ задержала организаторов серии взрывов в Киеве, требовали $500 000.

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Дарья Мостовая

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