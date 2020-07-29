СБУ: Задержаны организаторы серии взрывов в Киеве, требовали $500 000 - фото
В СБУ заявили, что они задержали организаторов ряда взрывов в столице
В Службе безопасности Украины заявляют, что они задержали организаторов серии взрывов в Киеве, которые требовали $500 000. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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В СБУ заявляют, что участники группы, используя самодельные взрывные устройства, совершили взрыв около станции метро Шулявская и в жилом доме на Подоле. Также правоохранители обезвредили одно из устройств около метро Минская, а еще одно обнаружили на сортировочной станции после анонимного звонка.
После первого взрыва организаторы и исполнители теракта требовали у СБУ, МВД и других госорганов перечислить им "50 биткоинов, стоимостью $500 000".
Правоохранители нашли подозреваемых и задержали их. Проведены 15 обысков по местам жительства и пребывания фигурантов. Изъяты вещественные доказательства, которые, по данным спецслужбы, указывают на причастность к преступлению. Задержанным сообщили о подозрении по статье о террористическом акте (ч.2 ст.258). Им грозит от семи до 12 лет тюрьмы.
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