В Киеве на рынке обнаружили и обезвредили взрывные устройства: фото, видео

Полиция не сообщает о пострадавших

Взрывотехники обезвредили сегодня два самодельных взрывных устройства на рынке Минский в Киеве. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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По его словам, около 12:00 аноним сообщил по линии 102 о заминировании двух автокиосков по адресу Оболонский проспект, 26.

Правоохранители и взрывотехники проверили эту информацию и обнаружили опасные предметы.

"Взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и автокиосками, обезвредили. Всех людей срочно эвакуировали. Периметр вокруг киосков взяли под контроль правоохранители и спасатели", - уточнил Кличко.

В пресс-службе полиции Киева добавили, что взрывотехники возле одного из киосков обнаружили подозрительную коробку, для безопасности ее обезвредили на месте.

Остатки изъяли на экспертизу. Информации о пострадавших нет.

17 июля около 20:00 на проспекте Победы у входа на станцию ​​метро Шулявская произошел взрыв, один человек получил травмы.

Арина Толина

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