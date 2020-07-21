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В Киеве на рынке обнаружили и обезвредили взрывные устройства: фото, видео

21.07.2020, 14:27
В Киеве на рынке обнаружили и обезвредили взрывные устройства: фото, видео - Фото
Район рынка Минский, взрывчатка ( фото - facebook.com Vitaliy.Klychko)

Полиция не сообщает о пострадавших

Взрывотехники обезвредили сегодня два самодельных взрывных устройства на рынке Минский в Киеве. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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По его словам, около 12:00 аноним сообщил по линии 102 о заминировании двух автокиосков по адресу Оболонский проспект, 26.

Правоохранители и взрывотехники проверили эту информацию и обнаружили опасные предметы.

Район рынка Минский 21 июля

"Взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и автокиосками, обезвредили. Всех людей срочно эвакуировали.  Периметр вокруг киосков взяли под контроль правоохранители и спасатели", - уточнил Кличко.

Район рынка Минский

В пресс-службе полиции Киева добавили, что взрывотехники возле одного из киосков обнаружили подозрительную коробку, для безопасности ее обезвредили на месте.

Остатки изъяли на экспертизу. Информации о пострадавших нет.

  • 17 июля около 20:00 на проспекте Победы у входа на станцию ​​метро Шулявская произошел взрыв, один человек получил травмы.
Арина Толина
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