В Киеве закрывали метро Вокзальная: у входа был подозрительный чемодан

Обновлено: полиция проверила станцию Вокзальная. Работа метро возобновлена в обычном режиме

В Киеве закрыли станцию метро Вокзальная на вход и выход, передает пресс-служба столичного метрополитена.

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На станции правоохранители проводят проверку. Что именно проверяют полицейские в пресс-службе метро не уточняют.

В то же время на видео, которое опубликовал Киев оперативный, видно, что у станции находится брошенный чемодан. Территорию вокруг него оцепили, возле чемодана людей нет.

Информацию об открытии станции пресс-служба метрополитена обещает опубликовать сразу после завершения проверки.

ОБНОВЛЕНО В 13:28. Проверка завершена, станция открыта, сообщили в столичном метрополитене.

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Марк Сировой

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