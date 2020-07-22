В Киеве закрывали метро Вокзальная: у входа был подозрительный чемодан
Обновлено: полиция проверила станцию Вокзальная. Работа метро возобновлена в обычном режиме
В Киеве закрыли станцию метро Вокзальная на вход и выход, передает пресс-служба столичного метрополитена.
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На станции правоохранители проводят проверку. Что именно проверяют полицейские в пресс-службе метро не уточняют.
В то же время на видео, которое опубликовал Киев оперативный, видно, что у станции находится брошенный чемодан. Территорию вокруг него оцепили, возле чемодана людей нет.
Информацию об открытии станции пресс-служба метрополитена обещает опубликовать сразу после завершения проверки.
ОБНОВЛЕНО В 13:28. Проверка завершена, станция открыта, сообщили в столичном метрополитене.
- За последние две недели в Киеве прогремело два взрыва: в кафе возле метро Лесная и у метро Шулявская. Вчера на Минском рынке правоохранители обезвредили два взрывных устройства.
Вчера теракт произошел в Луцке. Захватчик Максим Кривош взял в заложники 13 человек и более 12 часов держал их в автобусе, пока не сдался правоохранителям. Никто из заложников не пострадал.
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