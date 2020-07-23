В столице сообщили о минировании автомобиля возле Метрополиса на Оболони - видео
23.07.2020, 12:27
ТРЦ Метрополис на Оболони, Киев (фото - официальный Facebook)
Взыровотехники проверяют наличие в автомобиле взрывчатки, территорию вокруг ТРЦ пока оцепили
Сегодня неизвестный сообщил о минировании автомобиля Audi возле столичного ТРЦ Метрополис. На месте уже работают взрывотехники и подъехала полиция, саму территорию вокруг здания оцепили, сообщает ресурс dtp.kiev.ua.
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На видео взрывотехник проверяет наличие в автомобили взрывчатки:
- 14 июля в столице эвакуировали людей с ж/д воказала после сообщения о его минировании.
- 21 июля в Одессе сообщили о минировании нескольких объектов социальной инфраструктуры.
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