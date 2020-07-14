В Киеве эвакуировали вокзал из-за "минирования"

В Киеве из-за анонимного сообщения о якобы минировании вокзала эвакуировали пассажиров

С Центрального железнодорожного вокзала в Киеве эвакуировали пассажиров и работников после анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщает пресс-служба Укрзалізниці в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Всех работников и пассажиров эвакуировали, "объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители".

Поезда сейчас курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

1 июня в Киеве неизвестный мужчина позвонил в полицию и сообщил, что у него есть взрывчатка и он сообщил, что у него есть взрывчатка и он намерен взорвать мост Метро. В городе объявили специальную полицейскую операцию. В течение примерно полутора часов его задержали.

2 июня задержанному сообщили о подозрении . Его действия квалифицировали по ч.2 ст.259 УК (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, которое повлекло тяжелые последствия). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

Смотрите также: Взрывчатки не было. В полиции рассказали детали задержания минера моста Метро

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.