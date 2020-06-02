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"Минеру" моста Метро в Киеве грозит до восьми лет тюрьмы

"Минеру" моста Метро в Киеве грозит до восьми лет тюрьмы - Фото
Минер моста Метро в Киеве (фото - пресс-служба прокуратуры Киева)
02.06.2020, 12:57

У "минера" моста Метро не было с собой взрывчатки. Свои действия объяснил желанием привлечь внимание из-за жизненных проблем, отмечают в прокуратуре

Мужчине 1988 года рождения, который вчера "заминировал" мост Метро в Киеве, сообщили о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

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Действия минера квалифицировали по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, которое повлекло тяжелые последствия). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

По словам задержанного, он совершил этот поступок для привлечения внимания из-за проблем в жизни. Оружия или взрывчатки у него не обнаружили.

Прокуратура будет добиваться, чтобы его взяли под стражу, и уже готовит для суда соответствующее ходатайство. Досудебное расследование продолжается.

  • 1 июня в Киеве неизвестный мужчина позвонил в полицию и сообщил, что у него есть взрывчатка и он намерен взорвать мост Метро. В городе объявили специальную полицейскую операцию. В течение примерно полутора часов его задержали.

Смотрите также: Взрывчатки не было. В полиции рассказали детали задержания минера моста Метро

 

Марк Сировой
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