Информация о минировании поступила правоохранителям около трех часов дня

В Одессе сообщили о минированиях объектов социальной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

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Отмечается, что информация о минировании поступила правоохранителям в 14:47.

Ранее сегодня в Киеве взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке Минский.

два самодельных взрывных устройства на рынке Минский. Позже в столице эвакуировали Центральный ж/д вокзал из-за сообщения о минировании.

В Харькове полицейские проверяют информацию о закладке взрывчатки в медицинских учреждениях, гипермаркетах, торговых центрах, банках Харькова, отелях, почтовых отделениях, зданиях железнодорожного и автовокзалов.

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Наталия Медведева

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