В Одессе сообщили о минированиях объектов социальной инфраструктуры
21.07.2020, 18:55
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net
Информация о минировании поступила правоохранителям около трех часов дня
В Одессе сообщили о минированиях объектов социальной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.
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Отмечается, что информация о минировании поступила правоохранителям в 14:47.
- Ранее сегодня в Киеве взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке Минский.
- Позже в столице эвакуировали Центральный ж/д вокзал из-за сообщения о минировании.
- В Харькове полицейские проверяют информацию о закладке взрывчатки в медицинских учреждениях, гипермаркетах, торговых центрах, банках Харькова, отелях, почтовых отделениях, зданиях железнодорожного и автовокзалов.
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