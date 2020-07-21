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В Одессе сообщили о минированиях объектов социальной инфраструктуры

21.07.2020, 18:55
В Одессе сообщили о минированиях объектов социальной инфраструктуры - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

Информация о минировании поступила правоохранителям около трех часов дня

В Одессе сообщили о минированиях объектов социальной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

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Отмечается, что информация о минировании поступила правоохранителям в 14:47.

  • Ранее сегодня в Киеве взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке Минский.
  • Позже в столице эвакуировали Центральный ж/д вокзал из-за сообщения о минировании.
  • В Харькове полицейские проверяют информацию о закладке взрывчатки в медицинских учреждениях, гипермаркетах, торговых центрах, банках Харькова, отелях, почтовых отделениях, зданиях железнодорожного и автовокзалов.

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Наталия Медведева
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