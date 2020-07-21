В Харькове полиция ищет взрывчатку в больницах, на вокзалах и в гостиницах

Полиция проверяет информацию о возможном заминировании больниц, гостиниц и вокзалов

В Харькове полицейские проверяют информацию о минировании ряда объектов инфраструктуры, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

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Сообщение о закладке взрывчатки в медицинских учреждениях, гипермаркетах, торговых центрах, банках Харькова, отелях, почтовых отделениях, зданиях железнодорожного и автовокзалов поступило на электронную почту полиции сегодня около 15:00.

По адресам выехали оперативники. Они проводят осмотр помещений и прилегающей территории. В полиции отметили, что автор сообщения не указал точное количество "заминированных" объектов.

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Наталия Софиенко

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