В Харькове полиция ищет взрывчатку в больницах, на вокзалах и в гостиницах
Полиция проверяет информацию о возможном заминировании больниц, гостиниц и вокзалов
В Харькове полицейские проверяют информацию о минировании ряда объектов инфраструктуры, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Сообщение о закладке взрывчатки в медицинских учреждениях, гипермаркетах, торговых центрах, банках Харькова, отелях, почтовых отделениях, зданиях железнодорожного и автовокзалов поступило на электронную почту полиции сегодня около 15:00.
По адресам выехали оперативники. Они проводят осмотр помещений и прилегающей территории. В полиции отметили, что автор сообщения не указал точное количество "заминированных" объектов.
Читайте также: В Луцке захватили автобус с заложниками: все главные новости - LIVE
- 14 июля в Киеве эвакуировали вокзал из-за "минирования".
Комментарии