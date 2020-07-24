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Кличко увидел, "что происходит" в Украине и попросил СБУ защитить киевлян

24.07.2020, 13:31
Кличко увидел,
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правоохранительным органом с просьбой усилить меры безопасности в столице

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что ситуацию в Украине, а также в столице пытаются дестабилизировать, а потому он обратился к Службе безопасности Украины и Нацполиции с просьбой усилить меры безопасности в городе. Об этом он заявил на брифинге. 

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"Обратился к правоохранительным органам, в частности к СБУ и полиции, усилить меры безопасности в столице. Чтобы киевляне чувствовали себя защищенными", - заявил Кличко, уточнив, что речь идет о патрулировании в столице, более эффективной превентивной работе, задержании и привлечении к ответственности преступников. 

"Мы видим, что происходит, особенно в последние дни, - и в стране, и в столице. У нас ежедневно сообщения о десятках минирований. И не все из них, к сожалению, оказываются ложными. Жгут дома и авто", - сказал мэр, добавив, что он считает, что "ситуацию в стране и в городе пытаются дестабилизровать". 

"Этого нельзя допустить! Безопасность сегодня является одним из самых важных вопросов", - уточнил Кличко, поблагодарив киевлян, которые видят подозрительные предметы в общественных местах и сообщают об этом в полицию.

Владислав Сердюк
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