Кличко увидел, "что происходит" в Украине и попросил СБУ защитить киевлян

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правоохранительным органом с просьбой усилить меры безопасности в столице

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что ситуацию в Украине, а также в столице пытаются дестабилизировать, а потому он обратился к Службе безопасности Украины и Нацполиции с просьбой усилить меры безопасности в городе. Об этом он заявил на брифинге.

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"Обратился к правоохранительным органам, в частности к СБУ и полиции, усилить меры безопасности в столице. Чтобы киевляне чувствовали себя защищенными", - заявил Кличко, уточнив, что речь идет о патрулировании в столице, более эффективной превентивной работе, задержании и привлечении к ответственности преступников.

"Мы видим, что происходит, особенно в последние дни, - и в стране, и в столице. У нас ежедневно сообщения о десятках минирований. И не все из них, к сожалению, оказываются ложными. Жгут дома и авто", - сказал мэр, добавив, что он считает, что "ситуацию в стране и в городе пытаются дестабилизровать".

"Этого нельзя допустить! Безопасность сегодня является одним из самых важных вопросов", - уточнил Кличко, поблагодарив киевлян, которые видят подозрительные предметы в общественных местах и сообщают об этом в полицию.

14 июля в столице эвакуировали людей с ж/д воказала после сообщения о его минировании.

17 июля около 20:00 на проспекте Победы у входа на станцию ​​метро Шулявская произошел взрыв, один человек получил травмы.

21 июля в Киеве на рынке обнаружили и обезвредили взрывные устройства.

22 июля в Киеве закрывали метро Вокзальная: у входа был подозрительный чемодан.

23 июля в столице сообщили о минировании автомобиля возле Метрополиса на Оболони.

Владислав Сердюк

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