В Киеве ухудшится качество воздуха из-за пыли с Каспия и природных пожаров
В Киеве ожидается ухудшение качества воздуха из-за попадания пыли из района Каспия и в связи с природными пожарами. Об этом сообщили Украинский гидрометеорологический центр и Киевская городская государственная администрация.
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По информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, на 14:00 30 сентября фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли).
Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистемах Киевской области.
Также, как сообщает Укргидрометцентр, в Украину заходят ветровые потоки из Каспийской низменности, где идет пылевая буря и высокое запыление воздуха. На территорию Киевской области пыль попадет 1 и 2 октября.
В то же время для Киевской области качество воздуха может ухудшаться еще и из-за перемещения оксида углерода с задымлением, которое распространится из-за пределов Украины с северо-востока.
До улучшения ситуации рекомендовано:
→ закрыть окна;
→ ограничить пребывание на улице;
→ пить много воды;
→ если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.
- Утром 20 сентября в Киеве ухудшилось состояние воздуха. В КГГА советовали воздержаться от проветривания помещений и не находиться долго на улице.
- Аналогичная ситуация с воздухом в Киеве наблюдалась в начале и середине сентября – тоже из-за пожаров в экосистеме.
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