В Киеве ухудшится качество воздуха из-за пыли с Каспия и природных пожаров

В КГГА советуют ограничить пребывание на улице, закрыть окна и пить много воды

Киев (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В Киеве ожидается ухудшение качества воздуха из-за попадания пыли из района Каспия и в связи с природными пожарами. Об этом сообщили Украинский гидрометеорологический центр и Киевская городская государственная администрация.

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По информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, на 14:00 30 сентября фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли).

Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистемах Киевской области.

Также, как сообщает Укргидрометцентр, в Украину заходят ветровые потоки из Каспийской низменности, где идет пылевая буря и высокое запыление воздуха. На территорию Киевской области пыль попадет 1 и 2 октября.

В то же время для Киевской области качество воздуха может ухудшаться еще и из-за перемещения оксида углерода с задымлением, которое распространится из-за пределов Украины с северо-востока.

До улучшения ситуации рекомендовано:

→ закрыть окна;

→ ограничить пребывание на улице;

→ пить много воды;

→ если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

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