У Києві погіршиться якість повітря через пил із Каспію та природні пожежі
У Києві очікується погіршення якості повітря через потрапляння пилу з району Каспію та у зв’язку з природними пожежами. Про це повідомили Український гідрометеорологічний центр і Київська міська державна адміністрація.
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За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, станом на 14:00 30 вересня фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу).
Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемах Київській області.
Також, як повідомляє Укргідрометцентр, до України заходять вітрові потоки з Каспійської низовини, де триває пилова буря і високе запилення повітря. На територію Київської області пил потрапить 1 та 2 жовтня.
Водночас для Київщини якість повітря може погіршуватися ще й через переміщення оксиду вуглецю із задимленням, що пошириться з-за меж України з північного сходу.
До поліпшення ситуації рекомендовано:
→ закрити вікна;
→ обмежити перебування на вулиці;
→ пити багато води;
→ якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
- Уранці 20 вересня у Києві погіршився стан повітря. У КМДА радили утриматися від провітрювання приміщення й не перебувати довго на вулиці.
- Аналогічна ситуація з повітрям у Києві спостерігалась на початку і в середині вересня – теж через пожежі в екосистемі.
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