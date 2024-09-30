У Києві погіршиться якість повітря через пил із Каспію та природні пожежі

У КМДА радять обмежити перебування на вулиці, закрити вікна й пити багато води

Київ (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У Києві очікується погіршення якості повітря через потрапляння пилу з району Каспію та у зв’язку з природними пожежами. Про це повідомили Український гідрометеорологічний центр і Київська міська державна адміністрація.

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За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, станом на 14:00 30 вересня фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу).

Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемах Київській області.

Також, як повідомляє Укргідрометцентр, до України заходять вітрові потоки з Каспійської низовини, де триває пилова буря і високе запилення повітря. На територію Київської області пил потрапить 1 та 2 жовтня.

Водночас для Київщини якість повітря може погіршуватися ще й через переміщення оксиду вуглецю із задимленням, що пошириться з-за меж України з північного сходу.

До поліпшення ситуації рекомендовано:

→ закрити вікна;

→ обмежити перебування на вулиці;

→ пити багато води;

→ якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

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