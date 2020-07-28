В Киеве улицу Российскую переименовали в честь героя АТО Юрия Литвинского

Активный участник Революции Достоинства Юрий Литвинский погиб от пули российского снайпера

Сегодня, 28 июля, Киевсовет принял решение о переименовании улицы Российской в ​​Дарницком районе в улицу Юрия Литвинского. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Улица Российская в Дарницком районе начинается от улицы Ревуцкого и тянется до улицы Россошанской.

Литвинский Юрий Алексеевич – активный участник Революции Достоинства, полковник резерва (посмертно), боец ​​батальона оперативного назначения "Донбасс" Национальной гвардии, участвовал в освобождении территории Донбасса от российских войск. Погиб от пули российского снайпера.

В декабре 2019 года комиссия по переименованию при горсовете Днепра утвердила наименование одной из улиц города в честь добровольца Амины Окуевой , которая была убита в 2017 году под Киевом.

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Наталия Медведева

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