В Киеве улицу Российскую переименовали в честь героя АТО Юрия Литвинского
Активный участник Революции Достоинства Юрий Литвинский погиб от пули российского снайпера
Сегодня, 28 июля, Киевсовет принял решение о переименовании улицы Российской в Дарницком районе в улицу Юрия Литвинского. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
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Улица Российская в Дарницком районе начинается от улицы Ревуцкого и тянется до улицы Россошанской.
Литвинский Юрий Алексеевич – активный участник Революции Достоинства, полковник резерва (посмертно), боец батальона оперативного назначения "Донбасс" Национальной гвардии, участвовал в освобождении территории Донбасса от российских войск. Погиб от пули российского снайпера.
- В декабре 2019 года комиссия по переименованию при горсовете Днепра утвердила наименование одной из улиц города в честь добровольца Амины Окуевой, которая была убита в 2017 году под Киевом.
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