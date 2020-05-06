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В центре Киева усиливают безопасность: стягивают Нацгвардию и взрывотехников

В центре Киева усиливают безопасность: стягивают Нацгвардию и взрывотехников - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба МВД
06.05.2020, 09:55

Сегодня в центре Киева запланированы протесты, поэтому полиция усиливает меры безопасности

Сегодня полицейские совместно с нацгвардейцами заступают на усиленное дежурство в центре Киева, поскольку там проходят протесты. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Для обеспечения правопорядка сотрудники столичной полиции, Нацгвардии, спасатели, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство. 

"Организаторы мероприятий анонсировали привлечение транспорта к проведению акций. Ради безопасности дорожного движения правоохранители ограничили дорожное движение отдельными улицами в центре столицы", - заявили в ведомстве. Полиция призвала организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина.

ОБНОВЛЕНО В 10:50. Участники митинга протестуют против карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса. Протестующие заблокировали улицу Грушевского.

  • 29 апреля предприниматели протестовали перед Кабмином с требованием отменить карантин с 1 мая.
  • 3 мая в центре Киева около сотни предпринимателей вышли на протест, требуя разрешить работать в период карантина с соблюдением санитарных норм, а также равных условий для бизнеса.
  • 4 мая представители малого бизнеса требовали под КГГА разрешить им продавать кофе "на вынос". Кличко пообещал выполнить это требование с 5 мая.
Владислав Сердюк
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