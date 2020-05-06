В центре Киева усиливают безопасность: стягивают Нацгвардию и взрывотехников

Иллюстративное фото: пресс-служба МВД

Сегодня полицейские совместно с нацгвардейцами заступают на усиленное дежурство в центре Киева, поскольку там проходят протесты. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Для обеспечения правопорядка сотрудники столичной полиции, Нацгвардии, спасатели, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство.

"Организаторы мероприятий анонсировали привлечение транспорта к проведению акций. Ради безопасности дорожного движения правоохранители ограничили дорожное движение отдельными улицами в центре столицы", - заявили в ведомстве. Полиция призвала организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина.

ОБНОВЛЕНО В 10:50. Участники митинга протестуют против карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса. Протестующие заблокировали улицу Грушевского.

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предприниматели протестовали перед Кабмином центре Киева около сотни предпринимателей вышли на протест , требуя разрешить работать в период карантина с соблюдением санитарных норм, а также равных условий для бизнеса. 3 мая в

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