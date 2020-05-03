"Велюровые рестораны – двойные стандарты". ФОПы устроили протест в Киеве: видео

В центре Киева около сотни предпринимателей вышли на протест, требуя разрешить работать в период коронавирусного карантина с соблюдением санитарных норм, а также равных условий для бизнеса. Об этом пишет hromadske.
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"Хотим справедливости. После "велюровых" ресторанов мы понимаем, что есть двойные стандарты. Их не должно быть. Или никто не работает – или дайте всем (возможность работать, - ред.) на условиях карантина: с масками, перчатками антисептиком, одним человеком на 10 кв. м.", - сказал один из участников акции, по словам которого, его бизнес закрыт с 18 марта.
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Учасник акції протесту підприємців під Офісом президента розповідає про вимоги до влади щодо підтримки ФОПів на карантині pic.twitter.com/dNNvhG2105— hromadske (@HromadskeUA) May 3, 2020
До Офісу президента прибули підприємці-протестувальники, які вимагають від влади підтримки під час карантину. Раніше вони провели акцію на Майдані pic.twitter.com/ArONzULHkO— hromadske (@HromadskeUA) May 3, 2020
Акция проходила под лозунгом #SaveФОП. Сначала демонстранты собрались на Майдане, а потом вместе с активистами Автомайдана отправились к офису президента.
Предприниматели также требовали предоставить им финансовую помощь, если ограничения не будут сняты, и продлить закон о приостановке начисления пени банками, срок действия которого истек 1 мая.
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