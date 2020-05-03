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"Велюровые рестораны – двойные стандарты". ФОПы устроили протест в Киеве: видео

"Велюровые рестораны – двойные стандарты". ФОПы устроили протест в Киеве: видео - Фото
Протест ФОП из-за карантина (скриншот видео hromadske)
03.05.2020, 18:35

Представители бизнеса у Офиса президента Зеленского требовали разрешить им работать с соблюдением правил карантина или поддержать их финансово

В центре Киева около сотни предпринимателей вышли на протест, требуя разрешить работать в период коронавирусного карантина с соблюдением санитарных норм, а также равных условий для бизнеса. Об этом пишет hromadske.

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"Хотим справедливости. После "велюровых" ресторанов мы понимаем, что есть двойные стандарты. Их не должно быть. Или никто не работает – или дайте всем (возможность работать, - ред.) на условиях карантина: с масками, перчатками антисептиком, одним человеком на 10 кв. м.", - сказал один из участников акции, по словам которого, его бизнес закрыт с 18 марта.

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Акция проходила под лозунгом #SaveФОП. Сначала демонстранты собрались на Майдане, а потом вместе с активистами Автомайдана отправились к офису президента. 

Предприниматели также требовали предоставить им финансовую помощь, если ограничения не будут сняты, и продлить закон о приостановке начисления пени банками, срок действия которого истек 1 мая.

  • В последнем выпуске Bihus.info журналисты сняли на видео, как в ресторан "Велюр" нардепа Слуги народа Николая Тищенко во время карантина периодически приезжают посетители. Среди них — депутаты, бизнесмены, госчиновники. При этом некоторые из гостей отрицали, что бывали в этом ресторане.
  • Сам владелец "Велюра" Тищенко заявил, что в ресторане "иногда проходят личные встречи". По его словам, он встречается со своими помощниками, которые готовят "обширную программу преобразования" Киева.
  • 29 апреля представители бизнеса вышли на протест у здания Кабмина и требовали от власти закончить карантин 1 мая, чтобы у них была возможность возобновить работу и "кормить свои семьи".

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Марк Сировой
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