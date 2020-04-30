"Должен нести ответственность". Слуга народа обсудит ресторан Тищенко - Арахамия

Слуга народа проведет собрание фракции, чтобы обсудить ситуацию с рестораном нардепа Николая Тищенко. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщил на брифинге глава фракции Давид Арахамия.
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Он сказал, что по его мнению Тищенко и его ресторан должны понести наказание за нарушение карантина и заплатить установленный штраф.
Также Арахамия считает, что Тищенко должен нести еще и политическую ответственность и заплатить за нарушение в двойном размере, поскольку он не просто гражданин Украины, а еще и нардеп.