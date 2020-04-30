Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Должен нести ответственность". Слуга народа обсудит ресторан Тищенко - Арахамия

"Должен нести ответственность". Слуга народа обсудит ресторан Тищенко - Арахамия - Фото
Николай Тищенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
30.04.2020, 16:54

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что ситуацию с рестораном "Велюр" нардепа Николая Тищенко обсудят на собрании фракции

Слуга народа проведет собрание фракции, чтобы обсудить ситуацию с рестораном нардепа Николая Тищенко. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщил на брифинге глава фракции Давид Арахамия.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он сказал, что по его мнению Тищенко и его ресторан должны понести наказание за нарушение карантина и заплатить установленный штраф.

Также Арахамия считает, что Тищенко должен нести еще и политическую ответственность и заплатить за нарушение в двойном размере, поскольку он не просто гражданин Украины, а еще и нардеп.

  • В последнем выпуске Bihus.info журналисты сняли на видео, как в ресторан "Велюр" во время карантина периодически приезжают посетители. Среди них — депутаты, бизнесмены, госчиновники. При этом некоторые из гостей отрицали, что бывали в этом ресторане.
  • Сам владелец "Велюра" депутат Тищенко заявил, что в ресторане "иногда проходят личные встречи". По его словам, он встречается со своими помощниками, которые готовят "обширную программу преобразования" Киева.
Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
Слуга народа Николай Тищенко Давид Арахамия ресторан велюр
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 