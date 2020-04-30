"Должен нести ответственность". Слуга народа обсудит ресторан Тищенко - Арахамия

Николай Тищенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Слуга народа проведет собрание фракции, чтобы обсудить ситуацию с рестораном нардепа Николая Тищенко. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщил на брифинге глава фракции Давид Арахамия.

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Он сказал, что по его мнению Тищенко и его ресторан должны понести наказание за нарушение карантина и заплатить установленный штраф.

Также Арахамия считает, что Тищенко должен нести еще и политическую ответственность и заплатить за нарушение в двойном размере, поскольку он не просто гражданин Украины, а еще и нардеп.

В последнем выпуске Bihus.info журналисты сняли на видео, как в ресторан "Велюр" во время карантина периодически приезжают посетители . Среди них — депутаты, бизнесмены, госчиновники. При этом некоторые из гостей отрицали, что бывали в этом ресторане.

Сам владелец "Велюра" депутат Тищенко заявил , что в ресторане "иногда проходят личные встречи". По его словам, он встречается со своими помощниками, которые готовят "обширную программу преобразования" Киева.