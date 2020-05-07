В Киеве увеличилось число рынков, которые смогут работать с 8 мая: список

Продуктовый рынок (Фото: omr.gov.ua)

В Киеве выполнили противоэпидемические требования и могут 8 мая возобновить работу 13 агропродовольственных рынков. Об этом сообщает КГГА со ссылкой на информацию Госпродпотребслужбы.

Список столичных рынков, которые заработают 8 мая:

Феофановский, ул. Академика Заболотного 48-А;

Демеевский, ул. Изюмская, 1;

Базар на Лесной, ул. Попудренко, 65;

Маяк, ул. Попудренко, 90/2;

Владимирский рынок, ул. Антоновича, 115;

Печерский рынок, пл. Печерская, 1;

Иллис, ул. Чернобыльская, 16/80;

Бессарабский рынок, Бессарабская пл., 2;

Левобережный, ул. Сверстюка, 3;

Дарница, ул. Попудренко, 5,

Шлях, ул. Зодчих, 52/1;

Коллибрис, ул. Л. Курбаса, 6;

Борщаговский, ул. Зодчих, 58.

В КГГА напоминают, что агропродовольственные рынки столицы открывают постепенно при условии выполнения ряда противоэпидемических требований.

На рынках должны обеспечить:

масочный режим работников и посетителей;

дистанционную термометрию на входе;

недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ;

обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями;

дезинфекцию контактных поверхностей каждые три часа.

Восстановить работу могут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, необходимо обеспечить недопущение стихийной торговли вокруг.

Действует запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи.

Читайте также: Ослабление карантина. Кличко рассказал, как будет работать транспорт в Киеве