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В Киеве увеличилось число рынков, которые смогут работать с 8 мая: список

В Киеве увеличилось число рынков, которые смогут работать с 8 мая: список - Фото
Продуктовый рынок (Фото: omr.gov.ua)
07.05.2020, 23:31

В столице выйти из карантина и возобновить работу готовы 13 агропродовольственных рынков, сообщили в КГГА

В Киеве выполнили противоэпидемические требования и могут 8 мая возобновить работу 13 агропродовольственных рынков. Об этом сообщает КГГА со ссылкой на информацию Госпродпотребслужбы.

Список столичных рынков, которые заработают 8 мая:

Феофановский, ул. Академика Заболотного 48-А;

Демеевский, ул. Изюмская, 1;

Базар на Лесной, ул. Попудренко, 65;

Маяк, ул. Попудренко, 90/2;

Владимирский рынок, ул. Антоновича, 115;

Печерский рынок, пл. Печерская, 1;

Иллис, ул. Чернобыльская, 16/80;

Бессарабский рынок, Бессарабская пл., 2;

Левобережный, ул. Сверстюка, 3;

Дарница, ул. Попудренко, 5,

Шлях, ул. Зодчих, 52/1;

Коллибрис, ул. Л. Курбаса, 6;

Борщаговский, ул. Зодчих, 58.

В КГГА напоминают, что агропродовольственные рынки столицы открывают постепенно при условии выполнения ряда противоэпидемических требований.

На рынках должны обеспечить:
масочный режим работников и посетителей;
дистанционную термометрию на входе;
недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ;
обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями;
дезинфекцию контактных поверхностей каждые три часа.

Восстановить работу могут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, необходимо обеспечить недопущение стихийной торговли вокруг.

Действует запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи.

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Наталия Медведева
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