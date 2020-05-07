В Киеве увеличилось число рынков, которые смогут работать с 8 мая: список

В Киеве выполнили противоэпидемические требования и могут 8 мая возобновить работу 13 агропродовольственных рынков. Об этом сообщает КГГА со ссылкой на информацию Госпродпотребслужбы.
Список столичных рынков, которые заработают 8 мая:
Феофановский, ул. Академика Заболотного 48-А;
Демеевский, ул. Изюмская, 1;
Базар на Лесной, ул. Попудренко, 65;
Маяк, ул. Попудренко, 90/2;
Владимирский рынок, ул. Антоновича, 115;
Печерский рынок, пл. Печерская, 1;
Иллис, ул. Чернобыльская, 16/80;
Бессарабский рынок, Бессарабская пл., 2;
Левобережный, ул. Сверстюка, 3;
Дарница, ул. Попудренко, 5,
Шлях, ул. Зодчих, 52/1;
Коллибрис, ул. Л. Курбаса, 6;
Борщаговский, ул. Зодчих, 58.
В КГГА напоминают, что агропродовольственные рынки столицы открывают постепенно при условии выполнения ряда противоэпидемических требований.
На рынках должны обеспечить:
масочный режим работников и посетителей;
дистанционную термометрию на входе;
недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ;
обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями;
дезинфекцию контактных поверхностей каждые три часа.
Восстановить работу могут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, необходимо обеспечить недопущение стихийной торговли вокруг.
Действует запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи.
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