В Киеве из гранатомета стреляли в адвокатскую контору
В Шевченковском районе Киева в ночь на 22 февраля неизвестные выстрелили в здание из гранатомета. Как передает пресс-служба столичной полиции, в этом здании находится адвокатская контора.
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Предварительно установлено, что помещение было повреждено в результате выстрела из РПГ-26. Событие квалифицировано как хулиганство, пострадавших нет.
Ночью полиция получила сообщение, что на одном из этажей здания, в котором находится адвокатская контора, раздался взрыв. На место отправили взрывотехников и следственно-оперативную группу.
По данным полиции, взрывом повреждены окна в кабинетах адвокатской конторы и фасад помещения. Правоохранители устанавливают причастных к преступлению. Следствие рассматривает несколько версий, основная из которых – профдеятельность адвокатов.
Виновным может грозить от трех до семи лет тюрьмы.
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