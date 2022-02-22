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В Киеве из гранатомета стреляли в адвокатскую контору

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2022, 11:40
В Киеве из гранатомета стреляли в адвокатскую контору - Фото
Иллюстративное фото: скриншот из видео НПУ

В Шевченковском районе Киева в ночь на 22 февраля неизвестные выстрелили в здание из гранатомета. Как передает пресс-служба столичной полиции, в этом здании находится адвокатская контора.

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Предварительно установлено, что помещение было повреждено в результате выстрела из РПГ-26. Событие квалифицировано как хулиганство, пострадавших нет.

Ночью полиция получила сообщение, что на одном из этажей здания, в котором находится адвокатская контора, раздался взрыв. На место отправили взрывотехников и следственно-оперативную группу.

По данным полиции, взрывом повреждены окна в кабинетах адвокатской конторы и фасад помещения. Правоохранители устанавливают причастных к преступлению. Следствие рассматривает несколько версий, основная из которых – профдеятельность адвокатов.

Виновным может грозить от трех до семи лет тюрьмы. 

  • В декабре 2021-го под Киевом задержали вооруженного мужчину после стрельбы по людям.
  • В январе 2022-го в Днепре на заводе Южмаш солдат-срочник расстрелял караул Нацгвардии: пять человек, еще пятеро были ранены.
Оксана Житнюк
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