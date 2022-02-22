В Киеве из гранатомета стреляли в адвокатскую контору

В Шевченковском районе Киева в ночь на 22 февраля неизвестные выстрелили в здание из гранатомета. Как передает пресс-служба столичной полиции, в этом здании находится адвокатская контора.

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Предварительно установлено, что помещение было повреждено в результате выстрела из РПГ-26. Событие квалифицировано как хулиганство, пострадавших нет.

Ночью полиция получила сообщение, что на одном из этажей здания, в котором находится адвокатская контора, раздался взрыв. На место отправили взрывотехников и следственно-оперативную группу.

По данным полиции, взрывом повреждены окна в кабинетах адвокатской конторы и фасад помещения. Правоохранители устанавливают причастных к преступлению. Следствие рассматривает несколько версий, основная из которых – профдеятельность адвокатов.

Виновным может грозить от трех до семи лет тюрьмы.

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Оксана Житнюк

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