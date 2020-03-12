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В Киеве в кинотеатре нашли мертвым его директора с травмами головы: фото

В Киеве в кинотеатре нашли мертвым его директора с травмами головы: фото - Фото
Фото - пресс-служба Нацполиции
12.03.2020, 13:50

В кинотеатре на проспекте Маяковского в Киеве нашли мертвым его директора с травмами головы, которые характерны при падении

В Киеве обнаружили мертвым директора кинотеатра на проспекте Маяковского с травмами головы, которые характерны при падении. Об этом сообщает пресс-служба столичной Нацполиции.

В Нацполиции сообщили, что информация об обнаружении мертвым директора кинотеатра на лестнице технического помещения поступила от сотрудников заведения вчера вечером.

Следователи нашли на месте происшествия тело местного жителя, 1967 года рождения, с травмами, которые характерны при падении. Полицейские опросили всех свидетелей и персонал, а тело направили на экспертизу. 

  • 13 февраля сообщалось, что в Одессе полицейские обокрали офис, где работают незрячие.

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Владислав Сердюк
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