В Одессе полицейские обокрали офис, где работают незрячие: видео

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Полиция уже установила личности своих сотрудников, на период проверки они отстранены от обязанностей

В Одессе сотрудники полиции обокрали офис предприятия, на котором  работают незрячие. Информацию об этом подтвердила Нацполиция Одесской области.

"В сети интернет распространяется видео, на котором зафиксированы лица, которые во время обыска в помещении одного из одесских предприятий раскладывают по карманам чужие вещи, комментируя свои действия нецензурными словами. Указанная публикация не осталась без внимания руководства одесской полиции. В настоящее время все участники происшествия установлены. Они действительно являются сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.

Руководство полиции называет этот поступок "позорным". По данному факту назначено служебное расследование, материалы которого будут переданы в ГБР для предоставления правовой оценки. На период проверки полицейские отстранены от выполнения служебных обязанностей.

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Теги: полиция, одесса, ограбление, незрячие
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