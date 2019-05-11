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11.05.2019, 19:53

В Киеве в квартире нашли тела супругов и их живую 2-летнюю дочь

В Киеве в квартире нашли тела супругов и их живую 2-летнюю дочь - Фото
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Видимых повреждений на телах не обнаружено, сообщили в полиции, причину смерти установит экспертиза

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В Днепровском районе столицы правоохранители обнаружили в квартире тела супругов 1985 и 1991 года рождения и их двухлетнюю дочь. Девочка госпитализирована, ее жизни ничего не угрожает, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Там рассказали, что в полицию обратилась мать, которая сообщила о том, что ее дочь последние несколько дней не выходит на связь.

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Правоохранители решили проверить квартиру на проспекте Павла Тычины, где женщина проживала с мужем и малолетним ребенком. Однако им никто не открыл дверь.

При обследовании территории возле квартиры полицейские почувствовали специфический запах. Было принято решение о санкционированном открытии дверей. В результате правоохранители обнаружили мертвыми мужчину и женщину 1985 и 1991 года рождения.

Видимых повреждений на телах не обнаружено, отметили в полиции, поэтому причина смерти супругов будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Кроме того в квартире находилась девочка 2017 года рождения, которую немедленно госпитализировали в детскую больницу. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 115 (Умышленное убийство) УК.

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Теги: киев, убийство, ребенок
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