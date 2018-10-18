В Киеве в руках у мужчины взорвалось самодельное устройство

Фото: скриншот с видео

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ЧП произошло на берегу залива Днепра

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На улице Набережно-Корчеватская в Киеве в результате взрыва самодельного устройства мужчина получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева.

Там уточнили, что ЧП произошло на берегу залива Днепра.

"Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате неосторожного обращения с опасным самодельным предметом. Мужчину с травмами тела госпитализировали", - сказано в сообщении.

В то же время издание Киев оперативный сообщает, что мужчина изготовил взрывчатку у себя дома и шел к реке ее "испытывать".

По информации издания, бомба сдетонировала в руках ее создателя.

По версии российского следствия, 17 октября студент четвертого курса технологического колледжа в Керчи 18-летний Владислав Росляков пришел в учебное заведение, привел в действие взрывное устройство и открыл стрельбу. По последним данным, погибли 20 человек, 42 получили ранения.