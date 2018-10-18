Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
18.10.2018, 17:57

В Киеве в руках у мужчины взорвалось самодельное устройство

В Киеве в руках у мужчины взорвалось самодельное устройство - Фото
Фото: скриншот с видео

ЧП произошло на берегу залива Днепра

Реклама
Реклама

На улице Набережно-Корчеватская в Киеве в результате взрыва самодельного устройства мужчина получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева.

Там уточнили, что ЧП произошло на берегу залива Днепра.

"Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате неосторожного обращения с опасным самодельным предметом. Мужчину с травмами тела госпитализировали", - сказано в сообщении.

В то же время издание Киев оперативный сообщает, что мужчина изготовил взрывчатку у себя дома и шел к реке ее "испытывать".

По информации издания, бомба сдетонировала в руках ее создателя.

По версии российского следствия, 17 октября студент четвертого курса технологического колледжа в Керчи 18-летний Владислав Росляков пришел в учебное заведение, привел в действие взрывное устройство и открыл стрельбу. По последним данным, погибли 20 человек, 42 получили ранения.

Читайте также
Тема дня. Перестрелка в Киеве: соучредители не поделили бизнес 29.01.2018Смог над Киевом. Чем опасен и что делать 03.09.2015
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: взрыв, киев, бомба, устройство
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Взрыв на рынке в Багдаде: есть жертвы и пострадавшие - СМИ
Мир Взрыв на рынке в Багдаде: есть жертвы и пострадавшие - СМИ
В Киеве прогремел взрыв в жилом доме - фото
Киев В Киеве прогремел взрыв в жилом доме - фото
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 