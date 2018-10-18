В Киеве в руках у мужчины взорвалось самодельное устройство

На улице Набережно-Корчеватская в Киеве в результате взрыва самодельного устройства мужчина получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева.
Там уточнили, что ЧП произошло на берегу залива Днепра.
"Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате неосторожного обращения с опасным самодельным предметом. Мужчину с травмами тела госпитализировали", - сказано в сообщении.
В то же время издание Киев оперативный сообщает, что мужчина изготовил взрывчатку у себя дома и шел к реке ее "испытывать".
По информации издания, бомба сдетонировала в руках ее создателя.
По версии российского следствия, 17 октября студент четвертого курса технологического колледжа в Керчи 18-летний Владислав Росляков пришел в учебное заведение, привел в действие взрывное устройство и открыл стрельбу. По последним данным, погибли 20 человек, 42 получили ранения.