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13.04.2019, 21:45

В Киеве возле филармонии сожгли два автомобиля - полиция

В Киеве возле филармонии сожгли два автомобиля - полиция - Фото
Фото: kyiv.npu.gov.ua

По словам свидетелей, неизвестный в балаклаве бросил зажигательную смесь в один из припаркованных автомобилей

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В Киеве, возле Национальной филармонии неизвестный, бросив бутылку с зажигательной смесью, сжег два автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

В результате происшествия никто не пострадал.

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В полиции рассказали, что в дежурную часть Печерского управления поступило сообщение о том, что на улице Владимирский спуск горит авто.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и пожарные.

По словам свидетелей, неизвестный в балаклаве бросил зажигательную смесь в один из припаркованных автомобилей. В результате огнем повреждены две машины.

Сейчас полицейские проводят тщательный осмотр места происшествия, чтобы установить, что именно стало причиной возгорания.

Сообщение зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.

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Теги: киев, поджог, автомобиль
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