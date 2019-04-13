В Киеве возле филармонии сожгли два автомобиля - полиция

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве, возле Национальной филармонии неизвестный, бросив бутылку с зажигательной смесью, сжег два автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

В результате происшествия никто не пострадал.

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В полиции рассказали, что в дежурную часть Печерского управления поступило сообщение о том, что на улице Владимирский спуск горит авто.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и пожарные.

По словам свидетелей, неизвестный в балаклаве бросил зажигательную смесь в один из припаркованных автомобилей. В результате огнем повреждены две машины.

Сейчас полицейские проводят тщательный осмотр места происшествия, чтобы установить, что именно стало причиной возгорания.

Сообщение зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.

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