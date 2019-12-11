В Киеве задержали фейковое авто полиции с псевдополицейским: фото

Фото: facebook.com/kyivpatrol

В Киеве патрульные остановили фейковый автомобиль полиции с псевдополицейским за рулем. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

Там рассказали, что полицейские увидели автомобиль на Оболонском проспекте около 14:00.

Инспекторы остановили машину. За рулем находился 24-летний молодой человек в форменной одежде полицейских. Но документов, которые бы удостоверяли его принадлежность к правоохранительным органам, предъявить не смог. Также у него не было разрешения на использование специальных световых устройств.

На водителя составлен протокол по ч.1 ст. 184-3 (Незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции) и протокол по ст. 122-5 (Нарушение требований законодательства относительно установления и использования специальных световых или звуковых сигнальных устройств) КУпАП.

Автомобиль эвакуирован на штрафплощадку.

Сегодня в Яготине Киевской области неизвестный открыл огонь из ружья по экипажу патрульной полиции. Начата спецоперация "Гром".