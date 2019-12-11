Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Киеве задержали фейковое авто полиции с псевдополицейским: фото

В Киеве задержали фейковое авто полиции с псевдополицейским: фото - Фото
Фото: facebook.com/kyivpatrol
11.12.2019, 18:20

Патрульные увидели автомобиль на Оболонском проспекте около 14:00

В Киеве патрульные остановили фейковый автомобиль полиции с псевдополицейским за рулем. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

Там рассказали, что полицейские увидели автомобиль на Оболонском проспекте около 14:00.

Инспекторы остановили машину. За рулем находился 24-летний молодой человек в форменной одежде полицейских. Но документов, которые бы удостоверяли его принадлежность к правоохранительным органам, предъявить не смог. Также у него не было разрешения на использование специальных световых устройств.

На водителя составлен протокол по ч.1 ст. 184-3 (Незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции) и протокол по ст. 122-5 (Нарушение требований законодательства относительно установления и использования специальных световых или звуковых сигнальных устройств) КУпАП.

Автомобиль эвакуирован на штрафплощадку.

Сегодня в Яготине Киевской области неизвестный открыл огонь из ружья по экипажу патрульной полиции. Начата спецоперация "Гром".

Напишите нам
полиция киев патрульные оболонь
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 