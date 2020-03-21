В Киеве зафиксированы семь новых случаев коронавируса - Кличко

В Киеве зарегистрированы семь новых случаев заболевания COVID-19, вызванного новым коронавирусом. Об этом в Facebook сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
"Сегодня под вечер мы получили лабораторно подтвержденные тесты двух женщин - 29-ти и 39-ти лет и пяти мужчин в возрасте от 31 до 50 лет", - написал Кличко.
В общем, на сегодня в столице 10 зарегистрированных случаев заболевания COVID-19.
Восемь киевлян были инфицированы в европейских странах - преимущественно во Франции и Германии. Два случая - местное заражение от больных из Житомирской области и Киева.
Из десяти больных пятеро лечатся в Александровской больнице столицы. Остальные пятеро находятся на самоизоляции и получают лечение дома под наблюдением врачей.
"Также мы ждем подтверждения или опровержения диагноза на коронавирус еще трех тестов, отправленных в референс-лабораторию", - добавил мэр.