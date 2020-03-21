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В Киеве зафиксированы семь новых случаев коронавируса - Кличко

В Киеве зафиксированы семь новых случаев коронавируса - Кличко - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)
21.03.2020, 20:03

В общем, на сегодня в столице 10 зарегистрированных случаев заболевания COVID-19

В Киеве зарегистрированы семь новых случаев заболевания COVID-19, вызванного новым коронавирусом. Об этом в Facebook сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Сегодня под вечер мы получили лабораторно подтвержденные тесты двух женщин - 29-ти и 39-ти лет и пяти мужчин в возрасте от 31 до 50 лет", - написал Кличко.

В общем, на сегодня в столице 10 зарегистрированных случаев заболевания COVID-19.

Восемь киевлян были инфицированы в европейских странах - преимущественно во Франции и Германии. Два случая - местное заражение от больных из Житомирской области и Киева.

Из десяти больных пятеро лечатся в Александровской больнице столицы. Остальные пятеро находятся на самоизоляции и получают лечение дома под наблюдением врачей.

"Также мы ждем подтверждения или опровержения диагноза на коронавирус еще трех тестов, отправленных в референс-лабораторию", - добавил мэр.

  • Сегодня Кличко объявил о прекращении работы общественного транспорта в Киеве с понедельника 23 марта. По его словам, транспорт будет перевозить только медицинских работников, спасателей, правоохранителей, специалистов сферы ЖКХ, работников продуктовых магазинов, аптек и стратегических предприятий по спецпропускам.
  • Позже постоянная комиссия ТЭБ и НС КГГА ввела еще ряд ограничений в городе. В частности, запретили пользоваться детскими и спорт- площадками и пускать больше одного человека на 10 кв м в магазины и аптеки.

Ребрина Вадим
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