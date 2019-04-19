В Киеве закрыли на вход и выход три станции метро

Фото: LIGA.net

В Киеве ограничили вход и выход на трех станциях метро, сообщает пресс-служба полиции.

Станция Олимпийская не работает на вход и выход, станция Дворец Спорта – на выход, станция Льва Толстого – на выход. Последние две станции работают как пересадочные.

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Как сообщают корреспонденты LIGA.net, перекрыт перекресток ул. Саксаганского и Большой Васильковской, общественный транспорт останавливается за два квартала.

18 апреля сообщалось, что из-за проведения дебатов на НСК Олимпийский движение транспорта с 10:00 до 22:00 ограничат на нескольких участках дороги.