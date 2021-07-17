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В Киеве запретили купаться на всех пляжах – вода зацвела

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2021, 11:41
В Киеве запретили купаться на всех пляжах – вода зацвела - Фото
Киев (Иллюстративное фото - Depositphotos.com)

В Киеве запретили купаться на всех пляжах из-за цветения воды. Об этом сообщает коммунальное предприятие Плесо.

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Красные флаги, которые означают статус "не купаться", были вывешены на всех 14 официальных пляжах Киева, говорится в сообщении. О снятии статуса сообщал дополнительным пресс-релизом.

В Плесо объясняют, что при аномальной жаре происходит активное цветение воды – размножаются сине-зеленые водоросли, которые употребляют из воды кислород и выделяют токсичные вещества. Из-за этого падает концентрация кислорода в воде, гибнет рыба – и снижается санитарное качество воды.

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Марк Сировой
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