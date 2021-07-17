В Киеве запретили купаться на всех пляжах – вода зацвела

В Киеве запретили купаться на всех пляжах из-за цветения воды. Об этом сообщает коммунальное предприятие Плесо.

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Красные флаги, которые означают статус "не купаться", были вывешены на всех 14 официальных пляжах Киева, говорится в сообщении. О снятии статуса сообщал дополнительным пресс-релизом.

В Плесо объясняют, что при аномальной жаре происходит активное цветение воды – размножаются сине-зеленые водоросли, которые употребляют из воды кислород и выделяют токсичные вещества. Из-за этого падает концентрация кислорода в воде, гибнет рыба – и снижается санитарное качество воды.

В конце июня экологи заявили, что Днепр оказался на грани экологической катастрофы – в реке обнаружили 161 загрязнитель.

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Марк Сировой

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