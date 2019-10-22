Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Киеве злоумышленник за 150 тыс долл продавал свои "связи" в ОП

В Киеве злоумышленник за 150 тыс долл продавал свои "связи" в ОП - Фото
Наручники (фото - pixabay.com)
22.10.2019, 19:33

Мужчина убедил кандидата на должность главы одной из районных администраций Киевской области в наличии у него "связей" в Офисе президента

Правоохранители задержали в Киеве злоумышленника, который пытался завладеть деньгами кандидата на должность главы одной из районных администраций Киевской области, убедив его в наличии "связей" в Офисе президента. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По версии следствия, мужчина убедил кандидата в наличии "связей" в ОП и пытался завладеть его денежными средствами в сумме 150 тыс долл.

Злоумышленник задержан во время получения части указанных средств в сумме около 30 тыс евро.

За какую именно услугу задержанный требовал деньги у кандидата, в прокуратуре не сообщили.

Уголовное производство открыто по ч . 4 ст. 190 (Мошенничество) УК. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.

В августе следователи ГБР в Киеве задержали группу лиц, которые, по информации следствия, требовали взятку размером $570 000, представляясь доверенными лицами президента Владимира Зеленского.

Напишите нам
Владимир Зеленский РГА офис президента оп
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 