В Киеве злоумышленник за 150 тыс долл продавал свои "связи" в ОП

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Правоохранители задержали в Киеве злоумышленника, который пытался завладеть деньгами кандидата на должность главы одной из районных администраций Киевской области, убедив его в наличии "связей" в Офисе президента. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По версии следствия, мужчина убедил кандидата в наличии "связей" в ОП и пытался завладеть его денежными средствами в сумме 150 тыс долл.

Злоумышленник задержан во время получения части указанных средств в сумме около 30 тыс евро.

За какую именно услугу задержанный требовал деньги у кандидата, в прокуратуре не сообщили.

Уголовное производство открыто по ч . 4 ст. 190 (Мошенничество) УК. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.

В августе следователи ГБР в Киеве задержали группу лиц, которые, по информации следствия, требовали взятку размером $570 000, представляясь доверенными лицами президента Владимира Зеленского.