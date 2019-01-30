В киевском дворе нашли радиоуправляемое взрывное устройство: фото

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Соломенском районе столицы мужчина обнаружил возле своего автомобиля самодельное взрывное устройство с радиоуправлением. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Взрывчатку обнаружил житель улицы Метростроевской.

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Правоохранители изъяли взрывное устройство, изготовленное на основе металлической трубки.

Следственным отделом Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст.115 (Покушение на убийство) УК.

"Усилия правоохранителей направлены на розыск и установление лиц, причастных к совершению уголовного преступления", - сказано в сообщении.

Сегодня в Николаеве, у здания районного суда злоумышленник расстрелял супружескую пару. Мужчина и женщина погибли. В полиции сообщили подробности происшествия.