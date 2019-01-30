В киевском дворе нашли радиоуправляемое взрывное устройство: фото

В Соломенском районе столицы мужчина обнаружил возле своего автомобиля самодельное взрывное устройство с радиоуправлением. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Взрывчатку обнаружил житель улицы Метростроевской.
Правоохранители изъяли взрывное устройство, изготовленное на основе металлической трубки.
Следственным отделом Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст.115 (Покушение на убийство) УК.
"Усилия правоохранителей направлены на розыск и установление лиц, причастных к совершению уголовного преступления", - сказано в сообщении.
Сегодня в Николаеве, у здания районного суда злоумышленник расстрелял супружескую пару. Мужчина и женщина погибли. В полиции сообщили подробности происшествия.