В Киевском метрополитене объяснили рубку деревьев в парке

Фото: hromadske.ua

У Киевметростроя есть разрешения на вырубку деревьев в дендропарке Сырецкий гай, необходимой для начала строительства станции метро на Виноградаре. Об этом hromadske сообщила советник начальника КП Киевский метрополитен Наталья Макогон.

"Мы понимаем, что часть строительства ведется в парке национального значения, а потому заранее оформляли акты снесенных деревьев и считали, сколько и на каких территориях эти деревья будут снесены", - сказала Макогон.

По словам Макогон, строительные работы будут проводиться на территории парка площадью в два гектара. Сейчас там готовят площадку, через которую под землю должна зайти машина для прокладывания тоннеля метро.

Все зеленые насаждения восстановят, заверила Макогон.

Ранее сообщалось, что Киевметрострой вырубил десятки деревьев в дендропарке Сырецкий гай в рамках работ по строительству станции метро на Виноградаре.