В парке на Сырце рубят деревья из-за строительства метро: фото

Фото: hromadske.ua

Киевметрострой вырубил десятки деревьев в дендропарке Сырецкий гай в рамках работ по строительству станции метро на Виноградаре. Об этом сообщает корреспондент hromadske.

Издание пишет, что размер участка, на котором вырубили деревья, сравним с футбольным полем.

О том, что идет строительство метро, корреспонденту сказали работники Киевметростроя. "Здесь будет метро", - сказали они.

Рабочие говорят, что такая площадь необходима для строительства вентиляционного ствола метро и изменения русла ручья, протекающего в парке. Эту местность выбрали потому, что она "самая низкая, а рядом везде холмы".

По информации издания, территория работ не огорожена и отсутствует информационный стенд о строительстве. Работники объясняют это нехваткой свободной площади.

В марте Киевметрострой приступил к строительству двух станций метро на жилой массив Виноградарь.