В Киевской области похитили дочь блогера-телеведущей ради выкупа: злоумышленники задержаны

В прокуратуре говорят, что преступление было совершено под контролем правоохранителей, а в полиции – что была инсценировка

В Киевской области организованная группа похитила шестилетнюю дочь блогерки и ведущей одного из телеканалов с требованием выкупа в $200 000. Причастные к похищению задержаны, ребенок возвращен родителям. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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По их информации, правоохранители "разоблачили организованную группу, участники которой совершили похищение малолетнего ребенка из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 146 УК Украины)".

"Совершение преступления происходило под контролем правоохранителей", – сообщили в прокуратуре, уточнив, что ребенка похитили 21 октября на территории Киево-Святошинского района.

Злоумышленники арендовали здание, в котором намеревались удерживать ребенка.

"Во время передачи $150 000 лица, причастные к похищению, задержаны в порядке ст. 208 УПК. Ребенок возвращен родителям", – сказано в сообщении прокуратуры.

При этом в Нацполиции убеждают, что "предотвратили похищение" ребенка.

Там говорят, что получили информацию о планах по похищению дочери блогерки и, "чтобы предотвратить похищение, правоохранители сообщили родителям о преступных намерениях фигурантов и инсценировали похищение".

В полиции уточнили, что задержали членов группировки во время получения средств в селе Белогородка Киевской области.

По данным источника Украинской правды, речь идет о блогерке Алене Лоран. В своем Instagram она сделала такой пост.







Вадим Ребрина

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