В Киевской области похитили дочь блогера-телеведущей ради выкупа: злоумышленники задержаны
В прокуратуре говорят, что преступление было совершено под контролем правоохранителей, а в полиции – что была инсценировка
В Киевской области организованная группа похитила шестилетнюю дочь блогерки и ведущей одного из телеканалов с требованием выкупа в $200 000. Причастные к похищению задержаны, ребенок возвращен родителям. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По их информации, правоохранители "разоблачили организованную группу, участники которой совершили похищение малолетнего ребенка из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 146 УК Украины)".
"Совершение преступления происходило под контролем правоохранителей", – сообщили в прокуратуре, уточнив, что ребенка похитили 21 октября на территории Киево-Святошинского района.
Злоумышленники арендовали здание, в котором намеревались удерживать ребенка.
"Во время передачи $150 000 лица, причастные к похищению, задержаны в порядке ст. 208 УПК. Ребенок возвращен родителям", – сказано в сообщении прокуратуры.
При этом в Нацполиции убеждают, что "предотвратили похищение" ребенка.
Там говорят, что получили информацию о планах по похищению дочери блогерки и, "чтобы предотвратить похищение, правоохранители сообщили родителям о преступных намерениях фигурантов и инсценировали похищение".
В полиции уточнили, что задержали членов группировки во время получения средств в селе Белогородка Киевской области.
По данным источника Украинской правды, речь идет о блогерке Алене Лоран. В своем Instagram она сделала такой пост.
Комментарии