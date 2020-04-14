Карантин в Лавре: еще трое заболели COVID-19, один отказался от госпитализации

В Киево-Печерской Лавре обнаружили еще трех заболевших коронавирусом. Двух поместили в больницу, а один церковник отказался от госпитализации. Об этом на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко.
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На всей территории Лавры действует усиленный карантин. Там выставили четыре поста правоохранителей и специалистов лабораторного центра.
По словам Кличко, медобследование в Лавре прошли 230 служителей и 68 студентов духовной семинарии: "Среди них обнаружили больных. Двух госпитализировали. Один отказался от госпитализации".