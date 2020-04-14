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Карантин в Лавре: еще трое заболели COVID-19, один отказался от госпитализации

Карантин в Лавре: еще трое заболели COVID-19, один отказался от госпитализации - Фото
Киево-Печерская лавра на карантине (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
14.04.2020, 14:24

В Киево-Печерской Лавре обнаружили еще трех заболевших коронавирусом: двух госпитализировали, а один отказался ложиться в больницу

В Киево-Печерской Лавре обнаружили еще трех заболевших коронавирусом. Двух поместили в больницу, а один церковник отказался от госпитализации. Об этом на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко

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На всей территории Лавры действует усиленный карантин. Там выставили четыре поста правоохранителей и специалистов лабораторного центра.

По словам Кличко, медобследование в Лавре прошли 230 служителей и 68 студентов духовной семинарии: "Среди них обнаружили больных. Двух госпитализировали. Один отказался от госпитализации".

  • 6 апреля стало известно, что в Киево-Печерской Лавре COVID-19 заболели четыре человека, ее наместнику митрополиту Павлу сделали тест.
  • 13 апреля сообщалось, что Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин из-за распространения коронавируса.
Владислав Сердюк
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