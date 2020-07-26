В общежитии Киевского политеха вспышка коронавируса - 52 заболевших

По данным КГГА, всего в общежитии, о котором идет речь, проживает 152 человека

В Институте спецсвязи и защиты информации Киевского политехнического института зафиксирована вспышка нового коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В одном из общежитий зафиксировано 52 случая заболевания коронавирусом. Первые четыре случая зафиксировали в период с 22 по 24 июля. Вчера протестировали еще 61 человека. Сегодня 48 из них дали положительный результат. Всего в общежитии проживают 152 человека.

Помещение общежития дезинфицируют, в здании определили места для изоляции заболевших.

20 июля сообщалось , что в Бердянске зафиксировали вспышку COVID-19 на подстанции скорой медицинской помощи.

сообщалось 21 июля сообщалось, что в одном из санаториев Бердянска зафиксировали вспышку коронавируса.

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.