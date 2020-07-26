В общежитии Киевского политеха вспышка коронавируса - 52 заболевших
26.07.2020, 14:50
Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета
По данным КГГА, всего в общежитии, о котором идет речь, проживает 152 человека
В Институте спецсвязи и защиты информации Киевского политехнического института зафиксирована вспышка нового коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
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В одном из общежитий зафиксировано 52 случая заболевания коронавирусом. Первые четыре случая зафиксировали в период с 22 по 24 июля. Вчера протестировали еще 61 человека. Сегодня 48 из них дали положительный результат. Всего в общежитии проживают 152 человека.
Помещение общежития дезинфицируют, в здании определили места для изоляции заболевших.
- 20 июля сообщалось, что в Бердянске зафиксировали вспышку COVID-19 на подстанции скорой медицинской помощи.
- 21 июля сообщалось, что в одном из санаториев Бердянска зафиксировали вспышку коронавируса.
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