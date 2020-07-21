В санатории Бердянска зафиксирована вспышка COVID-19

По данным Запорожской облгосадминистрации, с начала июля в Бердянске резко ухудшилась ситуация с коронавирусом

В Бердянске в санатории "Арктика" шесть отдыхающих заболели коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской облгосдминистрации.

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"С начала июля в Бердянске резко ухудшилась ситуация. В санатории "Арктика" заболели шесть отдыхающих. До этого, с 11 до 15 июля - девять медиков", - отметил директор областного лабораторного центра Роман Терехов.

В связи с ростом количества заболевших принято решение об усилении противоэпидемические мероприятий, в частности, проведение дезинфекции в общественном транспорте, в местах массового пребывания людей.

Также проведут плановый скрининг на СОVID-19 медработников учреждений здравоохранения города и оздоровительных учреждений, с лечением или работой которых связаны зарегистрированы случаи заболевания.

20 июля сообщалось , что в Бердянске зафиксировали вспышку COVID-19 на подстанции скорой медицинской помощи.

По данным 21 июля, в Запорожской области зафискировали 682 случаев заражения коронавирусом (за сутки - четыре).

Арина Толина

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