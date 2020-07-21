Коронавирус. В Киеве и трех областях больше всего заболевших за сутки - карта
В Украине зафиксировали 60 166 заболевших COVID-19 за все время эпидемии коронавируса. Больше всего пациентов – во Львовской области и в Киеве
Больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки в Киеве (73 случая), Львовской (114), Закарпатской (78) и Ивано-Франковской (75) областях. Ни одного нового пациента не было в Сумской области, говорится в данных Совета национальной безопасности и обороны.
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В пятерку лидеров по числу заболевших за все время эпидемии вошли Киев (7034 пациентов), Львовская (8229), Черновицкая (5363), Ровенская (5183) и Закарпатская (4518) области.
Меньше всего зараженных зарегистрировали в Луганской (110) и Херсонской (216) областях.
В статистику не включены данные с временно оккупированных Крыма и части территорий Донбасса.
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Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и регионах Украины:
Львовская область – 8229 заболевших (114 за сутки);
Киев - 7034 (73);
Черновицкая - 5363 (31);
Ровенская - 5183 (39);
Закарпатская - 4518 (78);
Ивано-Франковская - 3611 (75);
Киевская - 3332 (24);
Волынская - 3318 (37);
Харьковская - 3082 (49);
Одесская - 2638 (65);
Тернопольская - 2466 (10);
Винницкая - 2330 (13);
Житомирская - 1609 (7);
Днепропетровская - 1224 (15);
Хмельницкая - 991 (11);
Черкасская – 847 (2);
Донецкая - 797 (3);
Кировоградская - 686 (4);
Запорожская - 682 (4);
Черниговская - 649 (7);
Николаевская - 524 (2);
Сумская - 371 (0);
Полтавская - 356 (3);
Херсонская - 216 (3);
Луганская - 110 (4).
Всего за время эпидемии в Украине зафиксировали 60 166 заболевших, 1518 умерших и 32 199 выздоровевших. За сутки COVID-19 диагностировали у 673 пациентов.
- 15 июля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантин продлят после 31 июля как минимум на месяц. По его словам, подход к адаптивному карантину изменится: страну поделят на четыре зоны, в которых будут действовать разные ограничения.
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