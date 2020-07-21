Коронавирус. В Киеве и трех областях больше всего заболевших за сутки - карта

В Украине зафиксировали 60 166 заболевших COVID-19 за все время эпидемии коронавируса. Больше всего пациентов – во Львовской области и в Киеве

Больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки в Киеве (73 случая), Львовской (114), Закарпатской (78) и Ивано-Франковской (75) областях. Ни одного нового пациента не было в Сумской области, говорится в данных Совета национальной безопасности и обороны.

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В пятерку лидеров по числу заболевших за все время эпидемии вошли Киев (7034 пациентов), Львовская (8229), Черновицкая (5363), Ровенская (5183) и Закарпатская (4518) области.

Меньше всего зараженных зарегистрировали в Луганской (110) и Херсонской (216) областях.

В статистику не включены данные с временно оккупированных Крыма и части территорий Донбасса.

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Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и регионах Украины:

Львовская область – 8229 заболевших (114 за сутки);

Киев - 7034 (73);

Черновицкая - 5363 (31);

Ровенская - 5183 (39);

Закарпатская - 4518 (78);

Ивано-Франковская - 3611 (75);

Киевская - 3332 (24);

Волынская - 3318 (37);

Харьковская - 3082 (49);

Одесская - 2638 (65);

Тернопольская - 2466 (10);

Винницкая - 2330 (13);

Житомирская - 1609 (7);

Днепропетровская - 1224 (15);

Хмельницкая - 991 (11);

Черкасская – 847 (2);

Донецкая - 797 (3);

Кировоградская - 686 (4);

Запорожская - 682 (4);

Черниговская - 649 (7);

Николаевская - 524 (2);

Сумская - 371 (0);

Полтавская - 356 (3);

Херсонская - 216 (3);

Луганская - 110 (4).

Всего за время эпидемии в Украине зафиксировали 60 166 заболевших, 1518 умерших и 32 199 выздоровевших. За сутки COVID-19 диагностировали у 673 пациентов.

15 июля министр здравоохранения Максим Степанов заявил , что карантин продлят после 31 июля как минимум на месяц. По его словам, подход к адаптивному карантину изменится : страну поделят на четыре зоны, в которых будут действовать разные ограничения.

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Марк Сировой

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