Карантин. Суд оправдал пловца из Гидропарка
Пловца из Гидропарка Бурьянова признали невиновным в нарушении коронавирусного карантина. Теперь мужчина намерен привлечь к ответственности полицию
Днепровский райсуд Киева закрыл административное дело против спортсмена Валентина Бурьянова, которого в первый день жесткого карантина задержали на столичном Гидропарке более 10 полицейских. Об этом сообщил в Facebook сам мужчина.
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На видео из зала суда судья сказала, что в действиях спортсмена не установлено признаков админправонарушения.
Бурьянов считает, что полиция показала себя некомпетентной и намерен привлечь правоохранителей к уголовной ответственности за их действия. "До встречи в суда", - написал спортсмен.
В полиции решение суда пока не прокомментировали.
- 6 апреля в Гидропарке группа спортсменов повздорила с полицией из-за запрета посещения спортплощадки. Бурьянов попробовал вплавь добраться до тренажерного зала - его задержали более 10 полицейских.
- Спортсмен заявил, что считает постановление Кабмина об ограничениях на время карантина "преступным с момента создания".
- 15 апреля суд вернул "дооформление" проткол полиции на Бурьянова.
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