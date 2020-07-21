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Карантин. Суд оправдал пловца из Гидропарка

21.07.2020, 07:00
Карантин. Суд оправдал пловца из Гидропарка - Фото
Задержание пловца в Гидропарке (Фото: Богдан Аминов/Facebook)

Пловца из Гидропарка Бурьянова признали невиновным в нарушении коронавирусного карантина. Теперь мужчина намерен привлечь к ответственности полицию

Днепровский райсуд Киева закрыл административное дело против спортсмена Валентина Бурьянова, которого в первый день жесткого карантина задержали на столичном Гидропарке более 10 полицейских. Об этом сообщил в Facebook сам мужчина.

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На видео из зала суда судья сказала, что в действиях спортсмена не установлено признаков админправонарушения.

Бурьянов считает, что полиция показала себя некомпетентной и намерен привлечь правоохранителей к уголовной ответственности за их действия. "До встречи в суда", - написал спортсмен.

В полиции решение суда пока не прокомментировали.

  • 6 апреля в Гидропарке группа спортсменов повздорила с полицией из-за запрета посещения спортплощадки. Бурьянов попробовал вплавь добраться до тренажерного зала - его задержали более 10 полицейских.
  • Спортсмен заявил, что считает постановление Кабмина об ограничениях на время карантина "преступным с момента создания". 
  • 15 апреля суд вернул "дооформление" проткол полиции на Бурьянова.
Марк Сировой
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