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Судья не стал рассматривать протокол полиции на пловца из Гидропарка

Судья не стал рассматривать протокол полиции на пловца из Гидропарка - Фото
Задержание пловца в Гидропарке (Фото: Богдан Аминов/Facebook)
15.04.2020, 17:44

Суд отправил на "дооформление" протокол на спортсмена из Гидропарка, якобы нарушившего постановление Кабмина о мерах карантина

Судья вернул полиции на "дооформление" протокол, составленный на Валентина Бурьянова, который 6 апреля переплыл реку, чтобы попасть на закрытую полицией спортивную площадку. Об этом сказал судья в ходе заседания.

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Согласно протоколу полиции, Бурьянов нарушил постановление Кабмина №211, так как якобы находился в общественном месте без средств индивидуальной защиты. При этом полиция не указала в протоколе свидетелей нарушения.

"О свидетелях прочерки стоят, вреда не причинено... понятые - тоже какие-то прочерки, галочки стоят, подписи понятых - тоже прочерки", - сказал судья.

Он отметил, что требования к протоколу определены законом. "Из протокола вижу, что нет свидетелей. Вы мне сообщаете, что были. Магнолия ТВ задерживала, какой-то журналист... В Гидропарке посреди дня не было ни одного свидетеля? На данном этапе не вижу возможности продолжать рассмотрение, не получив надлежащим образом оформленные документы. Суд возвращает материалы на дооформление в Днепровское отделение полиции", - сказал судья.

Адвокат Бурьянова при этом заявил, что в административном судопроизводстве не предусмотрено "возвращение материалов".

  • 6 апреля в Гидропарке группа спортсменов повздорили с полицией из-за запрета посещения спортплощадки. Один из мужчин попробовал вплавь добраться до тренажерного зала. 
  • Он сказал, что считает постановление Кабмина об ограничениях на время карантина "преступным с момента создания". 

Вадим Ребрина
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