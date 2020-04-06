Фотобомба. Дюжина полицейских на пловца-нарушителя карантина в Гидропарке Киева

Фото: facebook.com/bogdan.aminov

Один из спортсменов, которые повздорили сегодня утром с правоохранителями в киевском Гидропарке, попытался все же пробраться на тренажерную площадку под открытым небом - и сделал это вплавь. На противоположном берегу его ожидали полицейские. Мужчину задержали, пишет в Facеbook журналист Богдан Аминов.

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По данным полиции Киева, ранее на двух мужчин 1979 и 1988 рождения из Гидропарка составили админпротоколы: один был без медицинской маски, другой без документов.

Правоохранители обосновывали запрет доступа к спортплощадке новыми карантинными мерами, которые начали действовать сегодня. Часть мужчин, которые пришли к Гидропарку, заявляли, что полиция ограничивает их право на свободу передвижения.

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