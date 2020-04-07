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Пловец-нарушитель карантина в Гидропарке объяснил, почему пошел на такой шаг

Пловец-нарушитель карантина в Гидропарке объяснил, почему пошел на такой шаг - Фото
Пловца на берегу встречала дюжина полицейских (скриншот видео 1+1)
07.04.2020, 13:35

Один из спортсменов, который вчера пытался вплавь попасть в Гидропарк, рассказал, почему пошел на это

Мужчина, который вчера пытался вплавь попасть в тренажерный зал под открытым небом в киевском Гидропарке, рассказал, почему пошел на такой шаг. Об этом сообщает hromadske

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Валентин Бурьянов считает, что постановление Кабмина об ограничениях на время карантина "является преступным с момента создания": " Я хочу пользоваться этим правом (на свободное передвижение - ред.), я хотел пройти законным путем, но преступники, то есть полиция, меня не пустили, поэтому я искал способ осуществления своего конституционного права".

Бурьянов заявляет, что он не имел иллюзий, что у него получится позаниматься в тренажерном зале: "Это было показательно, чтобы показать, что никто никогда не будет отбирать мои неотъемлемые права, дарованные мне от рождения".

Сегодня суд пытался решить, оштрафовать ли спортсмена за нарушение карантинных ограничений, однако заседание перенесли на 15 апреля.

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Владислав Сердюк
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