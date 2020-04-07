Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Кличко прокомментировал нарушение карантина и конфликт в Гидропарке

Кличко прокомментировал нарушение карантина и конфликт в Гидропарке - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)
07.04.2020, 12:32

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал нарушение карантина в Гидропарке

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал нарушение карантина и вчерашний конфликт в столичном Гидропарке, напомнив, что ограничения касаются всех, а исключений для "моржей" и бодибилдеров нет. Об этом он заявил сегодня на брифинге. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Мэр столицы заявил, что если спортсмены думают, что они защищены от вируса, то "это не так": "Те, кто боятся потерять свою супер-форму, должны понять, что, пренебрегая правилами, они могут потерять здоровье или жизнь". 

"Ограничения, которые ввело правительство, касаются всех. Исключений для бодибилдеров, моржей и других супер-активных нет! Придерживайтесь правил, чтобы мы скорее прошли этот период и вернулись к привычной жизни", - заявил он.

Читайте также: Кличко извинился за свои оговорки: Я могу где-то говорить неидеально

Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
киев виталий кличко гидропарк карантин коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 