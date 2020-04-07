Кличко прокомментировал нарушение карантина и конфликт в Гидропарке

Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал нарушение карантина и вчерашний конфликт в столичном Гидропарке, напомнив, что ограничения касаются всех, а исключений для "моржей" и бодибилдеров нет. Об этом он заявил сегодня на брифинге.

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Мэр столицы заявил, что если спортсмены думают, что они защищены от вируса, то "это не так": "Те, кто боятся потерять свою супер-форму, должны понять, что, пренебрегая правилами, они могут потерять здоровье или жизнь".

"Ограничения, которые ввело правительство, касаются всех. Исключений для бодибилдеров, моржей и других супер-активных нет! Придерживайтесь правил, чтобы мы скорее прошли этот период и вернулись к привычной жизни", - заявил он.

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